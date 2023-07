Ciclismo, Maratona dles Dolomites: bene gli atleti umbri

Grandi emozioni per la folta rappresentanza umbra che, nel weekend, ha preso parte all’edizione 2023 della Maratona dles Dolomites. In 150 hanno portato a termine uno dei tre percorsi a disposizione tra Sellardona (55 km), medio (106) e maratona (138) in un contesto paesaggistico da favola con arrivo a Corvara dopo aver scalato anche Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Falzarego, Giau e Valparola.

I risultati degli umbri

Al via 7.918 atleti. Il miglior risultato in assoluto tra gli umbri lo ha ottenuto Ivan Rossi, del Velo Club Assisi Bastia, giunto 11° assoluto nel percorso Sellaronda portato a termine in 2 ore 14 minuti 55 secondi alla media di 24,457 km/ora, piazzamento che gli ha consentito di salire sul secondo gradino del podio di categoria, mentre a livello femminile sullo stesso percorso meglio di tutte ha fatto Emanuela Martini, perugina che veste i colori della toscana Atakama Race, 106° assoluta in 4.13.02. Nel percorso medio di 106 km bella prestazione per Emanuele Marianeschi, della Lsb Cycling Equipe: l’atleta marscianese ha chiuso al 28° posto assoluto in 3.45.41 conquistando il terzo posto di categoria, e tra le donne è stata Elisa Marchetti, del team Passepartout Bike Terni, ad ottenere il piazzamento migliore finendo 88° in 6.11.29. Nel percorso principale, quello Maratona di 138 km, migliore in campo maschile Matteo Donati che ha chiuso al 62° posto assoluto in 5.14.49 alla media di 26,300 km/h: il portacolori del Bikeland Team Bike ha sfiorato il podio di categoria finendo al 4° posto. E nel femminile non ha tradito le aspettative Silvia Poggesi, del team La Vetta, unica donna umbra sul percorso lungo, confermando il suo feeling con la Maratona dles Dolomites che l’ha vista chiudere al 27° posto assoluto in 6.42.51. Le foto sono di Freddy Planinschek.