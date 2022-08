Ciclismo, Narni: ecco il 1° trofeo Aics, in oltre 200 per la sfida

Saranno in oltre 200 – allievi ed esordienti – domenica a sfidarsi nel Ternano in occasione del 1° trofeo Aics. Coinvolto in particolar modo l’abitato di Narni Scalo per la manifestazione organizzata dall’Asd Il Salice in collaborazione con Aics e Unione ciclistica Foligno.

La gara

La gara rientra nel patto Aics/Fci di collaborazione per lo sviluppo del ciclismo. Si partirà in mattinata con le prove riservate agli esordienti di I e II anno, impegnati in due distinte batterie rispettivamente di 34 e 41 chilometri su un tracciato nel complesso pianeggiante. «In entrambi i casi – spiega l’organizzazione – il plotone sfilerà su un anello di 7,2 chilometri, con l’aggiunta di un breve tratto in linea di andata e ritorno dalla zona di partenza e arrivo, situata all’altezza della oarrocchia di Sant’Antonio da Padova. Il medesimo circuito farà da antipasto nel pomeriggio alla gara degli allievi, che dopo i primi due giri affronteranno una variante più lunga, di quattro tornate totali, con la salita di 1,3 chilometri dei Tre Ponti come principale difficoltà altimetrica. Oltre che a toccare il cuore dell’abitato di Narni Scalo la corsa regina di giornata, coi suoi 78 chilometri totali, andrà anche a lambire alcune delle bellezze storico-artistiche simbolo della zona, come il Ponte di Augusto e il Mulino dei Marchesi Eroli».