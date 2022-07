Ciclismo, Salice Bike Challenge: terza tappa a Piegaro

Tutto pronto per la terza tappa – quella di Arrone è stata rinviata, il debutto c’è stato a San Gemini, poi Colli sul Velino – del Salice Bike Challenge a firma Acea Ambiente. Il circuito ciclistico amatoriale sbarca a Piegaro, in provincia di Perugia: è qui che domenica 31 luglio si svolgerà il campionato nazionale Aics a cronometro. La manifestazione è organizzata dall’Asd Il Salice di Diego Persichetti.

Il circuito

I partecipanti si ritroveranno dalle 7.30 alle 8.30 presso il circolo Arci di Piegaro, dopodiché la partenza del primo atleta è in programma per le 9 dalla strada Pievaiola. I concorrenti gareggeranno su un circuito di 14,6 chilometri, la maggior parte del quale pianeggiante lungo la SS209; l’ultimo tratto da 1,3 chilometri è in salita.