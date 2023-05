Cigliano di Narni: la perdita idrica va avanti da metà marzo

Una perdita idrica che va avanti da almeno la metà di marzo, più volte segnalata al Comune di Narni e già finita all’attenzione di Aman e Sii. È quella in corso a Cigliano di Narni, in strada della Cesa, e che ha portato alcuni residenti della zona a protestare per l’assenza di interventi nonostante i giorni trascorsi e le ripetute segnalazioni. «Ogni giorni una quantità importante di acqua pubblica, potabile, finisce nella fognature e in parte su una proprietà privata. Il fatto è – attaccano – che nonostante siano trascorsi due mesi e mezzo dalla prima Pec che abbiamo inviato, ad oggi non ci sono stati ancora riscontri concreti. La Sii ci ha spiegato che servono alcuni permessi per procedere alla sostituzione del tratto di tubatura danneggiato, per questo i tempi si sono dilatati. Ma, guardando la cosa dal punto di vista del cittadino e delle persone direttamente coinvolte dalla perdita, non si può che osservare l’immobilità, la lentezza della burocrazia, delle procedure e delle istituzioni che dovrebbero agire. E intanto l’acqua pubblica continua a disperdersi come se non avesse alcun valore».

