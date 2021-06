Cimiteri Terni, mezzo milione per la manutenzione

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento per un totale di mezzo milione di euro. Questa la cifra deliberata mercoledì mattina dal Comune di Terni per i sedici cimiteri comunali.

Decoro e agibilità

«Restituire decoro e agibilità ai cimiteri cittadini – le parole del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – è stata una delle priorità che ci siamo dati fin dall’inizio del nostro mandato. Un obiettivo difficile e complesso, considerata l’ampiezza delle aree interessate e soprattutto la vera e propria emergenza nella quale versavano e versano molte strutture cimiteriali, dovuta allo stato di degrado, all’insufficiente o nulla manutenzione che si è protratta per anni e alla pericolosità stessa di alcune di queste strutture per i visitatori. Gradualmente, ma con un serio obiettivo in testa, cerchiamo di fare il possibile per riportare alla normalità e alla decenza anche questa situazione, considerando che i cimiteri, come e più di altri luoghi, sono importanti per tanti nostri concittadini perché conservano la memoria dei loro cari e dell’intera comunità e meritano quindi il massimo rispetto».

Di cosa si tratta

I lavori riguardano – spiega il Comune – la manutenzione ordinaria, il consolidamento statico delle strutture portanti dei padiglioni, sia in fondazione che in elevazione; la sostituzione di solai di copertura con l’impiego di materiali e strutture differenti; il rifacimento di scale, rampe e tetti; la realizzazione, il rifacimento integrale o l’integrazione dei servizi igienico-sanitari; il rifacimento o la nuova realizzazione di intonaci esterni; la realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni; gli interventi su cortili e giardini, anche con piantumazione di alberi l’acquisto nuovi monta-feretri e scale. L’affidamento avverrà tramite accordi quadro con sottoscrizione di uno o più contratti attuativi: «Gli interventi sono finanziati con i fondi derivanti dalla gestione dei servizi cimiteriali e lo strumento dell’accordo quadro verrà attivato in più lotti».