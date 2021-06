Dalla Francia a piedi: Cindy in Umbria sulla via di Francesco

È partita il 10 settembre scorso, giorno del suo trentacinquesimo compleanno, da Pontarlier, in Francia. Con lei una cagnolina di nome Mina e un’asinella di nome Nenette. Dopo 9 mesi, Cindy Chopard é arrivata in Umbria. Nei giorni scorsi era a Pietralunga, dove è stata salutata anche dal sindaco.

Cammino a contatto con la natura

Ha camminato per oltre duemila chilometri, attraversando le Alpi, nel periodo invernale, con neve altissima, scendendo poi lungo la via Francigena. Un cammino lentissimo, condotto a stretto contatto con la natura, per assaporare la bellezza del percorso. Tutto è cominciato l’estate scorsa, quando Cindy ha scelto di licenziarsi dal suo lavoro (era impiegata in una azienda svizzera) per mettersi in cammino verso Roma. Ora la strada ritorno, con passaggio in Umbria.

L’intervista a Cindy