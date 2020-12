Circolo dopolavoro sanità: un anno difficile ma ‘solidale’

«Si conclude un anno difficilissimo che ha cambiato la nostra vita di sanitari e ovviamente la vita dei cittadini di tutto il mondo. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di far sentire la nostra presenza anche in questo maledetto 2020». Esordisce così il dottor Angelo Rozzi, presidente del Circolo dopolavoro sanità Terni, durante la cerimonia di consegna di sei pompe-siringhe donate dal Cds all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, alla presenza del commissario straordinario Giuseppe Chiarelli e del direttore sanitario Sandro Vendetti, ultimo atto di un anno che ha visto l’associazione dedicarsi in maniera ancora più marcata alla beneficenza.

Le attività solidali trovano sempre più spazio

«In un anno così difficile – spiega Rozzi – abbiamo dovuto rinunciare all’organizzazione delle numerose attività che abbiamo svolto ogni anno con scopo ricreativo, culturale e di vicinanza al territorio. Abbiamo quindi concentrato i nostri sforzi devolvendo gran parte delle quote associative a buoni acquisto e pacchi alimentari per i più poveri, aiutando associazioni del territorio coinvolte nel volontariato e nell’acquisto appunto di strumentazioni per l’ospedale a supporto dei reparti più provati dal Covid-19. Non abbiamo però voluto desistere dall’annuale consegna della strenna natalizia a tutti i nostri iscritti afferenti all’azienda ospedaliera e all’azienda sanitaria Usl Umbria 2. È stato un anno durissimo e ci è sembrato un atto dovuto. Così facendo – conclude il presidente del Circolo – speriamo di aver rallegrato tutti i sanitari, donando loro un regalo simbolico che significa vicinanza, che significa appoggio e che serva, speriamo, a donare un sorriso perché la conoscenza e la professionalità curano una persona, ma il sorriso la guarisce».