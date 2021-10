Circolo Scherma Terni, nuovo podio tricolore: Astolfi di bronzo

C’è un nuovo podio per il Circolo Scherma Terni al ‘Renzo Nostini’ in corso di svolgimento a Riccione. L’allieva del maestro Leonardo Sciarpa, la sciabolatrice Flavia Astolfi, ha conquistato il bronzo nella categoria allieve dopo aver battuto nei quarti la ‘collega’ del CST Sara Di Gregorio per 15-5 ed il ko in semifinale per mano di Benedetta Stangoni dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco 9-15. Soddisfazione per l’ottimo risultato tricolore: «Mi congratulo – le parole di Sciarpa – con le atlete perché hanno ottenuto comunque dei buoni piazzamenti e hanno dimostrato aldilà del talento di aver lavorato con impegno», il riferimento alla stessa Di Gregorio (8°), Lucia Terenzi (16°), Ludovica Martellini (24°) e Sofia Colasanti (30°).

