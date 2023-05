Nuovo podio tricolore in casa Circolo Scherma Terni. A festeggiare in terra veneta è la spadista Silvia Liberati, capace di conquistare il terzo posto nei campionati italiani cadetti in corso di svolgimento a Padova: gioia per lei e Michela Cascioli, la maestra. La giovane atleta ternana ha eliminato nel corso del torneo De Lazzari, Ciacca, Piatti e Castagnoli, prima di arrendersi in semifinale con il punteggio di 15-11.

