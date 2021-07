C’è anche un canadair in azione nel pomeriggio di giovedì a Citerna per domare un incendio che ha coinvolto un bosco a Citerna, vicino ad alcuni campi di grano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello con il supporto di una autobotte della centrale ‘I volontari di San Sepolcro’ e il direttore operazioni spegnimento (Dos). Cause da accertare.

