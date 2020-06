Città della Pieve, d’estate la palestra è sul lago Trasimeno

Pubbliredazionale

Dal borgo al lago il passo è breve. E la scelta è stata quella di garantire attività puntando su salute e sicurezza. Per questo la palestra Futura Evolution di Città della Pieve (Perugia) ha deciso, in epoca Covid e per l’estate 2020, di spostare le proprie attività lungo le sponde del Trasimeno, in particolare presso la bellissima spiaggia de ‘La Merangola’, a Castiglione del Lago. Oltre alle attività del fitness, i clienti potranno contare anche sulla sala attrezzi. Un’operazione che la Futura Evolution – nel circuito delle ‘Palestre della Salute’ – ha potuto attuare anche grazie alla preziosa collaborazione con il coach Mirko Baccanella.