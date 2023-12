Città della Pieve in lutto, se ne va il Mitico Gatto

di Giovanni Cardarello

Un grave, ed inatteso, lutto ha colpito nella notte a cavallo tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre la Comunità di tifosi e appassionati del calcio umbro, e di quello toscano. È morto, a causa di un malore improvviso, Daniele Rossetti, il mitico ‘Gatto’ di Moiano. Gatto, o Gattone per gli amici e gli appassionati, che negli anni aveva ricoperto il ruolo di portiere della Polisportiva Moiano e della Pievese passando anche per diversi club dilettantistici a cavallo tra la Bassa Toscana e la zona del Trasimeno come il Cetona, il Chiusi, il Po’ Bandino e l’Acquaviva.

Bassa Toscana e Trasimeno dove, appesi i guanti al chiodo, aveva iniziato a formare la nuova leva dei portieri del Centro Italia. Attualmente allenava i ragazzi dell’Olimpic Sarteano squadra militante nella Seconda categoria della Toscana. Bassa Toscana e Trasimeno dove Daniele era conosciuto, amato, apprezzato e dove svolgeva la propria attività lavorativa extra campo quella di dipendente della Tsa, la Trasimeno Servizi Ambientali. Azienda che, dal 1990, gestisce i servizi di igiene urbana nei Comuni del comprensorio compreso Città della Pieve e ovviamente Moiano la frazione del comune in provincia di Perugia dove Rossetti viveva con la propria famiglia.

Ed è stata proprio la TSA, attraverso il proprio profilo ufficiale, a dare il tragico annuncio con un post comparso su facebook nella giornata di ieri ‘Il l Presidente Cristian Betti, il Consigliere Delegato Alessio Lutazi, il Consiglio di Amministrazione e la Tsa tutta – si legge nel post – si stringono alla famiglia per la prematura scomparsa di Daniele Rossetti’.

«Daniele Rossetti – si legga ancora nel post – dipendente della Trasimeno servizi ambientali, è morto improvvisamente nella notte, aveva 48 anni. «È una tragica notizia che ci lascia attoniti e sgomenti, ci stringiamo ai suoi cari in questo momento di immenso dolore» ha sottolineato il presidente Betti. Ma sono state decine i post di saluto da quello della Polisportiva Moiano, «Arrivato tanti anni fa a Moiano per il calcio e rimasto per amore, ha saputo subito entrare nel cuore di tutti» a quello dell’Olimpic Sarteana, «Ciao Gattone, ti promettiamo che non perderemo nessuno dei tuoi pallini gialli. Ciao Daniele» passando per quelli delle tante società che hanno apprezzato l’umanità, la serietà e la competenza di Rossetti. Come ha testimoniato stamane la folla che si è stretta intorno a Mery, a Pamela, alla piccola Perla e a tutta la famiglia di Daniele per l’ultimo saluto nella Chiesa di San Donato e Biagio a Moiano.