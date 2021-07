Città di Castello, picchia l’ex compagna: 46enne denunciato

Violenta lite fra ex fidanzati, nei giorni scorsi a Città di Castello. In seguito all’intervento degli agenti del commissariato, coordinati dal vice questore Michele Santoro, l’uomo – un 46enne – è stato denunciato a piede libero.

Botte e droga

La lite, per motivi futili, è scoppiata nell’abitazione dell’uomo. Presto i due sono finiti alle mani e la donna, a causa dei colpi ricevuti, è finita al pronto soccorso di Città di Castello. Poi ha sporto denuncia alla polizia di Stato. Il 46enne è stato così controllato nei pressi della sua abitazione e in casa gli agenti hanno trovato anche della droga e materiale per confezionarla. La denuncia a piede libero ha così riguardato i reati di lesioni personali e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.