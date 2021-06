Don David si sposa: ci sono le pubblicazioni

di P.C.

David e Lucia intendono contrarre matrimonio in Città di Castello «secondo il rito Concordatario»: la fredda formula della pubblicazione di matrimonio rivela una notizia che era nell’aria dopo che, quasi un anno fa, don David lasciò l’abito e si ritirò in riflessione in attesa della dispensa, annunciata ai primi di giugno dal vescovo Cancian. Il rito sarà celebrato entro sei mesi.

L’annuncio del vescovo

In quella occasione, la notizia fece scalpore anche per l’incredibile coincidenza di due sacerdoti della stessa parrocchia – San Pio – che lasciano volontariamente l’abito talare nel giro di pochi mesi, entrambi per ragioni sentimentali, come poi si è appreso. Dopo il periodo di riflessione di don David, infatti, anche il parroco titolare della parrocchia, don Samuele, aveva comunicato la sua volontà di ‘spretarsi’.

Il comunicato congiunto

«Ringraziamo tutti coloro che hanno manifestato il loro affetto nei nostri confronti e tutte le persone con cui abbiamo camminato e continueremo a camminare nell’Amore di Gesù – avevano scritto i due in un comunicato congiunto, nel respingere la pressione mediatica -. Abbiamo scelto di non parlare della nostra vita nei giornali o in tv perché crediamo più consono affrontare tale tema in un contesto di relazioni umane e di autenticità. Non abbiamo rilasciato nessuna dichiarazione. Le affermazioni che ci sono state attribuite, in alcuni casi virgolettandole non sono state mai rilasciate da noi. Smentiamo la notizia diffusa che stiamo per diventare padri. Abbiamo soltanto chiesto e ottenuto la dispensa dal celibato. Conseguentemente, secondo le norme vigenti non possiamo esercitare il ministero».