Città di Castello, scontro tra auto all’incrocio

Incidente martedì mattina alle 7 all’incrocio tra via Buozzi, via Zampini e via Pieve delle Rose a Città di Castello. Una Fiat Punto condotta da una donna si è scontrata con una Ford Focus con a bordo un uomo, entrambi residenti in città: dopo il violento impatto, entrambi i veicoli, ormai fuori controllo, hanno proseguito la propria corsa finendo contro il marciapiede e una recinzione privata adiacenti l’incrocio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale per ricostuire la dinamica, effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Per le persone coinvolte non è stato necessario ricorrere alle cure degli operatori sanitari del 118. Traffico rallentato per circa un’ora.

