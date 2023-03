Città di Castello: scrive al marito minacciando il suicidio. Salvata dalla polizia

Ha mandato un messaggio al marito, scrivendogli che voleva farla finita, poi si è allontanata di casa a bordo della sua auto facendo perdere le proprie tracce. Il fatto è accaduto a Città di Castello (Perugia) e a lanciare l’allarme è stato il marito della donna che ha allertato la polizia. Dopo aver attivato le Volanti del commissariato, la sala operativa ha provato più volte a contattare la donna al telefono, senza riuscirci. Così sono partite le ricerche che si sono concentrate anche nella zona di Riosecco e lungo l’ansa del fiume Tevere. Dopo diversi tentativi i poliziotti sono riusciti ad individuare la donna, in forte stato di agitazione nell’area del parcheggio ‘Ferri’. Dopo averla tranquillizzata, hanno chiesto l’intervento del 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale.

