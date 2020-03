Città di Castello, tampona e scappa: senza patente, denunciato

Una ragazza di Città di Castello è stata tamponata nella mattinata di venerdì. L’autore del tamponamento si è dato alla fuga, così lei ha chiamato la polizia municipale.

Era senza patente

Grazie alle testimonianze della ragazza coinvolta e di alcuni passanti che avevano visto l’incidente è stato possibile risalire alla vettura coinvolta e quini al suo guidatore: una persona residente in un comune limitrofo, risultata senza patente, sospesa da tempo. Immediata la denuncia per omissione di soccorso e fuga, inviando informativa all’autorità giudiziaria per i seguiti di competenza, oltre alla multa per guida senza patente.