Clinica privata a Terni – sarebbe la prima – connessa al progetto del restyling dello stadio ‘Liberati’: se ne è parlato giovedì mattina in consiglio regionale, a Perugia, con l’interrogazione del consigliere di AVS Fabrizio Ricci a cui ha risposto la presidente della giunta regionale, e titolare della sanità, Stefania Proietti. Di seguito la risposta della presidente e la replica del consigliere Ricci.

«Nel 2016 la delibera di giunta regionale 2012 – ha esordito Proietti nel ricostruire l’iter – approvava il provvedimento generale di programmazione di adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati, pubblici e privati, a carico del servizio sanitario regionale. Questa programmazione del 2016 non è stata mai completamente attuata ed è quindi emersa la necessità di rivederne i contenuti in base anche a quanto avvenuto in epoca Covid, ma anche in ossequio a quanto stabilito al DL 34 del 2020, l’incremento dei posti letto di terapia intensive e semintensiva, anche nell’ottica di un’efficientamento complessivo del sistema. Con la delibera di giunta regionale 1399 del 2023, per molti motivi a tutti ormai nota, la precedente amministrazione regionale aveva disposto un primo allineamento a quella pianificazione del 2016, avente valenza triennale, per procedere successivamente alla riprogrammazione dell’offerta dei posti letto ospedalieri accreditati pubblici e privati».

«Nella stessa delibera di giunta – ha proseguito la presidente Proietti – era disposta la previsione di 80 posti letto da attribuire ad operatori privati nella provincia di Terni, sulla base di una rilevata sperequazione tra i posti letto privati nelle due province della regione. A questi 80, dovevano aggiungersi anche 42 posti letto, sempre privati non accreditabili e non convenzionabili. A riguardo è bene tuttavia ribadire, specie a fronte al punto di dichiarazioni rese da soggetti interessati in merito a possibili ‘closing’ o a firme di ‘convenzioni’, che la delibera richiamata si limitava ad individuare in astratto il numero di posti letto attribuibili nel territorio della provincia di Terni, perché al momento non è in corso, e questo lo diciamo con proprietà di amministrazione, nessuna procedura di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie in ordine a suddetti posti letto. Per questo è tutt’altro che scontato che i posti letto accreditabili con precedenti atti di giunta possano essere attribuiti a questa o a quella struttura privata».

«Ricordiamo che l’iter da seguire – ha osservato la presidente della giunta regionale dell’Umbria – è chiaramente disciplinato dalla normativa in materia. Peraltro si conviene con il consigliere Ricci che la scelta operata dalla delibera di giunta regionale 1399 è stata effettuata senza una riduzione del numero degli attuali convenzionamenti con i privati della provincia di Perugia: ciò ovviamente rischia di determinare uno spostamento di risorse della sanità pubblica a quella privata, ancorché convenzionata, in un momento in cui le risorse a disposizione del sistema sanitario pubblico risultano certamente scarse. Per questo, subito dopo l’inizio di questa legislatura, questa giunta regionale ha dato prontamente avvio ai lavori di redazione del nuovo piano socio-sanitario regionale 2025-2030 che implicherà altresì una mappatura, innanzitutto, e una revisione dell’organizzazione della rete ospedaliera regionale e delle strutture in convenzione dei posti accreditati e convenzionati. Nella fase attuale è in atto la ricognizione, appunto, del numero dei posti letto attivati e relativo tasso di utilizzo per determinare il fabbisogno complessivo in ossequio alle normative vigenti, indispensabile alla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, da integrare con la riorganizzazione dell’assistenza territoriale che andrà completata entro l’annualità corrente».

«In tale scenario – ha proseguito Stefania Proietti – la giunta regionale attuale, dopo l’approvazione dei fabbisogni dei posti letto, provvederà a rideterminare le quote di posti letto privati da accreditare e convenzionare con costi a carico del servizio sanitario regionale, nel puntuale rispetto delle normative vigenti in un’ottica di equità e di rispetto, appunto, di quelli che sono disposti normativi che partono dal fabbisogno territoriale dei cittadini insistenti in ciascuna provincia. A tale proposito ritengo però opportuno sottolineare che la priorità di questa amministrazione sia la tutela del diritto alla salute in piena attuazione dell’articolo 32 della Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interessi della collettività e garantisce pure agli indigenti per questo la nostra azione di governo è impegnata nel rilancio e nel potenziamento del servizio sanitario pubblico pur riconoscendo alla sanità privata un ruolo importante che dovrà comunque sempre essere complementare sussidiario, e non certo concorrenziale, a quello pubblico».

Alla risposta della Proietti ha fatto seguito la replica del consigliere Fabrizio Ricci (AVS) che ha ringraziato la presidente della Regione «in particolare per aver ribadito, con grande chiarezza, la centralità del nostro sistema sanitario pubblico e la missione della sanità privata che deve avere nel sistema, non concorrenziale, ma a sostegno e supporto del pubblico, sotto una governance chiaramente pubblica. Apprezziamo e condividiamo anche la volontà di una definizione seria e calibrata dei reali fabbisogni sanitari nei vari territori, sulla quale la giunta sta già lavorando, e che garantirà quindi che gli 80 posti letto, previsti nella delibera ormai famosa, restino nella disponibilità delle nostre strutture pubbliche e del territorio senza nessun travaso verso il privato, ma al contrario rafforzando il nostro sistema sanitario regionale pubblico e universale».