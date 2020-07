Cocaina a Bastia Umbra: 4 denunce

Quattro giovani sono stati denunciati a piede libero dalla polizia di Assisi – in particolare da personale dell’ufficio antricrimine – per spaccio di droga a Bastia Umbra. Due di loro sono stati anche colpiti dalla misura cautelare dell’obbligo di firma.

Fermati

Il primo step della polizia era stato quello di identificare due giovani che, nei vicoli di Bastia, avevano appena scambiato qualcosa. Si trattava di un 25 assisano, noto come assuntore di stupefacenti, ed un 24enne albanese con precedenti penali. Il primo era stato trovato con una dose di cocaina e quindi segnalato in prefettura come assuntore.

L’indagine

Gli sviluppi successivi hanno consentito di accertare un consistente ‘giro’ di cocaina gestito da alcuni soggetti della zona e fondato su numerosi acquirenti, per la maggior parte dei quali giovanissimi, pronti ad acquistare dosi a 70/80 euro ciascuna. Le indagini si sono così focalizzate non solo sull’albanese di 24 anni, già fermato, ma pure su un connazionale 25enne residente a Bastia Umbra – già arrestato in precedenza -, un 32enne della Serbia ed un 26enne albanese. Tutti con precedenti penali alle spalle.

I provvedimenti

Per tutti e quattro è scattata così la denuncia e per il 25enne ed il 32enne anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposto dal gip di Perugia su richiesta della procura perugina.