Cocaina nella busta lasciata in ospedale per l’amico ricoverato: denunciato un 30enne

Ha raggiunto l’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto ed ha consegnato agli addetti della portineria un sacchetto da recapitare ad una persona ricoverata. Dentro però – si è accorto il personale sanitario – non c’erano solo vestiti, ma anche una siringa e una bustina con dentro una ‘strana’ sostanza. Per questo gli addetti dell’ospedale spoletino della Usl Umbria 2 hanno allertato i carabinieri, che hanno accertato – attraverso le analisi eseguite nel laboratorio di Perugia dell’Arma – che quella sostanza era cocaina, peraltro di elevata purezza. Così per il ragazzo che voleva consegnare il tutto in ospedale – un 30enne – è scattata la denuncia a piede libero. E l’amico ricoverato è rimasto ‘all’asciutto’.

