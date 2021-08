Col caldo attenti a zanzare e vespe: i consigli degli esperti

Con il mese di agosto arrivano alla massima espansione le popolazioni di zanzare e di vespe, per questo il dottor Alessandro Maria Di Giulio del servizio di Igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 invita i cittadini ad una maggiore attenzione e fornisce alcuni consigli utili.

Consigli contro le zanzare

«Per le zanzare – spiega il dottor Di Giulio – controlliamo tutti i tombini presenti nei piazzali, nei cortili e nei giardini ed inseriamo i prodotti larvicidi sotto forma di compresse o gel acquistabili presso le rivendite agricole e del ‘fai da te’. Attenzione ai bidoni presenti negli orti, semaforo verde se sono chiusi ma se sono scoperti vanno eliminati o muniti di chiusura. Nei sottovasi mettiamo della sabbia per gatti, trattiene l’umidità ed evita la schiusa delle uova delle zanzare. Attenzione infine alle ‘piscinette’ dei bambini che quando si usano poco diventano dei veri e propri siti di proliferazione di zanzare».

Consigli contro le vespe

«elle giornate molto calde che ci aspettano – continua Di Giulio – anche le vespe diventano ‘nervose’ così come gli altri imenotteri, api e calabroni. Poniamo particolare attenzione ai cancelli, ringhiere, siepi, giochi da giardino, nei quali le vespe potrebbero aver costruito i loro favi. Le vespe vengono attratte in particolar modo dalle fontanelle e da altri contenitori con acqua dove si abbeverano. Se siete al mare, magari bagnati, è possibile che le vespe tentino anche di appoggiarsi sul vostro corpo per ‘bere’; in tutti i casi non agitatevi e non compiete movimenti bruschi, ma allontanatele delicatamente».

Occhio a frutta e bevande

Quando si è a tavola è importante coprire oltre alla frutta anche le bevande e se sono in lattina, meglio versare il contenuto in un bicchiere. Se invece entra un imenottero nella autovettura, bisogna fermarsi lentamente a lato della strada mettendo le 4 frecce, scendere e far uscire l’intruso. In caso di soggetti allergici bisogna ricordarsi di portare i farmaci di emergenza.

Il portale disinfestazione

Nel Podis, il Portale Disinfestazione della Usl Umbria 1 (www.portaledisinfestazione.org), si possono trovare altri consigli utili su come prevenire i nidi di vespe, come sigillare i fori presenti nelle ringhiere e nelle cancellate e le fessure nelle cassette dei contatori, e come collocare le reti antinsetto attorno ai comignoli dei camini per prevenire i nidi dei calabroni. Quando si lascia l’abitazione per un periodo di vacanza, può essere utile spruzzare insetticida nei cassonetti delle serrande. Si raccomanda di trattare i nidi di vespe con gli insetticidi appositi e di non usare mai alcol e fuoco.