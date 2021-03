Colle dell’Oro ancora invasa dai rifiuti: volontari al lavoro

«A settembre eravamo stati invitati dagli amici del Cai di Terni presso l’Antica Selciata, per ripulire dai rifiuti la prima parte del sentiero che da strada San Fortunato conduce sino alla chiesa di Colle dell’Oro. A distanza di sei mesi siamo tornati per porre un nuovo freno all’abbandono indiscriminato di ogni sorta di rifiuto». Dodici volontari del gruppo civico Mi Rifiuto, coadiuvati da una pattuglia dei carabinieri forestali che ha svolto i consueti controlli, di nuovo al lavoro mercoledì mattina.

Rifiuti di ogni genere

«Abbiamo raccolto davvero di tutto: scarti di lavorazioni edili, secchi di vernici, reti metalliche, palloni da calcio, una stufetta elettrica, una grossa sdraio da giardino, una coppa relativa ad un torneo di calcio del 1997, tanta plastica e tanto vetro, ma anche tantissime siringhe usate. Il lavoro di gruppo ci ha consentito di raccogliere tutta questa grossa mole di rifiuti in circa un’ora, in una mattinata di primavera già abbastanza calda. Ma non potevamo lasciare una situazione del genere senza intervenire. Non è difficile comprendere che chi ha abbandonato tutti questi rifiuti in quell’area non abbia risolto alcun problema ma, anzi, abbia contribuito semplicemente a fare del male a tutta la collettività, compreso se stesso. Avere cura del proprio territorio è oramai una necessità ineludibile senza la quale non riusciremo più a trovare un equilibrio con la natura che ci circonda e ci ospita».

Altri appuntamenti

Martedì pomeriggio, invece, un gruppo di 5 volontari si è dedicato alla pulizia dei giardini ‘Melvin Jones’ di via Guglielmi recuperando cartacce, bottiglie e materiali vari abbandonati tra le aiuole. Venerdì 2 aprile alle 9.30 il nuovo appuntamento sarà davanti al bar Fittuccia di via Eugenio Chiesa per un intervento di pulizia del quartiere assieme ad un gruppo di residenti.