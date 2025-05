Il borgo di Collescipoli si prepara a sbocciare nuovamente, come un fiore all’inizio della bella stagione. Dal 21 al 28 maggio c’è ‘Il Congegno di Primavera’, una rassegna culturale che mescola arte, musica, letteratura e memoria, capace di trasformare l’antica municipalità alle porte di Terni in un palcoscenico diffuso, vibrante di iniziative.

A dare il via alla presentazione dell’evento è stato il direttore artistico Andrea Giuli, affiancato dagli assessori Michela Bordoni (cultura), Viviana Altamura (servizi educativi e welfare) e dai rappresentanti delle realtà organizzatrici: Marco Diamanti e Tatiana Morbidi dell’associazione Thyrus, Massimiliano Di Bartolo della Societas Sancti Nicolai. Il cuore pulsante della manifestazione è il Bac – Borgo Arte Collescipoli, un organismo collettivo che raggruppa numerose associazioni impegnate nella valorizzazione del territorio. L’obiettivo è chiaro: far rifiorire il borgo, riscoprendone l’identità più autentica e restituendogli centralità culturale, troppo spesso oscurata dal baricentro urbano.

Concerti pop, folk e jazz; mostre d’arte diffuse tra chiostri, cantine e vecchi negozi sfitti; passeggiate, trekking, presentazioni di libri e conferenze: ‘Il Congegno’ propone una settimana intensa e variegata. E il fine settimana dal 23 al 25 maggio vedrà l’invasione delle Botteghe d’Arte, una mostra itinerante pensata per animare corso dei Garibaldini con creatività e bellezza. Un evento nello spirito di Montmartre, come spiegano gli organizzatori: «Un primo passo per fare di Collescipoli un quartiere delle arti».

Tra i momenti da non perdere, lo spettacolo teatrale ‘Congegno di Primavera’, scritto e diretto da Tatiana Morbidi, in scena sabato 24 maggio alle 18.45. In cartellone anche l’Asta 30×30 per sostenere artisti locali e associazioni. Nel fitto calendario trovano spazio anche la mostra di Ilario Ciaurro, uno dei nomi più noti della ‘scuola ternana’, e la serata astrofili del 28 maggio nella sala Garibaldi. E per gli appassionati di libri, spiccano le presentazioni di Mannhunter – Michael Mann a 360 gradi a cura di Alessandro Borri, Il sogno del Conte di Andrea Scatolini e Tazze di tè e sabbie del tempo di Paola Pieroni.

Res Mediaevales, invece, porterà Collescipoli indietro nel tempo dal 29 maggio al 1° giugno: cantastorie, sbandieratori, tornei di spada, cortei e il palio degli arcieri daranno vita a una rievocazione storica che farà respirare l’atmosfera del borgo nel ’300 e ’400. «Siamo combattenti, forti – ha detto l’assessora Michela Bordoni – sappiamo quanto sia difficile recuperare l’identità di un borgo, ma vogliamo che le antiche municipalità siano protagoniste. Puntiamo sui bandi per l’assegnazione degli immobili comunali, ma serve la partecipazione attiva della cittadinanza».