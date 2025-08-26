Furti, danni, atti vandalici, rifiuti. Il pot-pourri di eventi spiacevoli nel borgo di Collescipoli, non è sfuggito ai residenti più attenti che mettono brevemente in fila quanto accaduto. Si parte dal furto ai danni del ristorante-pizzeria ‘La Genga’ che si trova nel borgo, dove nei giorni scorsi ignoti si sono introdotti causando diversi danni e mettendo le mani sul (relativamente) esiguo fondo cassa. Si annovera poi una intrusione in un’abitazione, dove sono stati asportati chili di carne congelata poi (sic) abbandonati sulla strada. Ma il tema è anche quello di chi risiede nell’antico paese alle porte di Terni e che ‘smaltisce’ i propri rifiuti semplicemente gettando in giro i sacchetti dei rifiuti. Accade nei punti panoramici di porta Ternana e porta Sabina, ma anche in prossimità di cestini per i rifiuti. Un quadro affatto edificante, dove in un borgo sempre meno popolato anche il controllo ‘di vicinato’ – e relativi interventi – è reso meno semplice.

1 of 2 - +