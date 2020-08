Si ritrovano sacchi di rifiuti nel proprio campo. Poi la beffa

Ritrovarsi sul proprio campo – in questa circostanza in strada di Castelcolle – sacchi di rifiuti abbandonati e tentare di risalire agli incivili che hanno lasciato il ‘regalo’. È successo nella frazione ternana di Collescipoli ai danni dei gestori di un’azienda agricola biologica che, tuttavia, sono rimasti spiazzati da ciò che gli è stato comunicato dalla polizia Locale.

L’azione e la delusione

La richiesta era di effettuare una verifica sull’accaduto: «Li abbiamo rimossi – a parlare è la moglie dell’uomo titolare dell’azienda – e portati via, cercando di individuare l’abitazione dal quale provenivano. Ci siamo riusciti e abbiamo restituito il tutto ai proprietari: hanno ammesso la provenienza ma non l’abbandono. Mio marito ha contattato la polizia Locale ma ci è stato risposto che non possono controllare in quanto in precedenza li avevamo tolti. In sostanza dovevamo lascarli lì. Inoltre ci è arrivata l’indicazione di dover mettere una recinzione». Non quello che si aspettavano: nei prossimi giorni la questione dovrebbe essere di nuovo presa in considerazione. Ora la speranza è che non si ripresenti una situazione del genere.