Collescipoli, via Janni ‘dimenticata’: scatta il sopralluogo

Terni, la manutenzione stradale e le zone dimenticate. Tra le situazioni nel mirino dei cittadini c’è anche quella legata al borgo di Collescipoli: si tratta di via Janni, oggetto di un sopralluogo nella mattinata odierna con tanto di posizionamento di transenne per delimitare l’area. Motivo? Una mini ‘voragine’.

Il sopralluogo

I residenti della zona negli ultimi giorni hanno contatto la polizia Locale per segnalare la problematica e nelle ultime ore c’è stato il sopralluogo degli uffici tecnici e della Sii per valutare la questione. In realtà la storia va avanti da mesi perché di recente il tema è stato al centro dell’attenzione di uno scambio tra il consigliere comunale Michele Rossi e l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati attraverso una specifica interrogazione: il 19 novembre 2021 fu messo in evidenza che la via era stata esclusa dai lavori nell’area (a differenza di via Villa Glori, via Pizzutella e via Masi) e che da quarant’anni non si fa nulla per migliorare il manto. «Esiste un parcheggio pubblico per autovetture che viene utilizzato regolarmente dai residenti e più la situazione è stata rappresentata all’amministrazione comunale attraverso corrispondenza». Vale a dire una petizione da decine di firme inviata sei mesi fa.

Degrado stradale



In effetti il degrado stradale è lampante: buche, rattoppi e ora anche una mini ‘voragine’. A metà gennaio il vicesindaco fece presente che un intervento sarebbe stato possibile in caso di risparmi sui lavori in corso. Sarà la volta buona per metterci mano? I cittadini restano in attesa.