Colletta alimentare, una grande raccolta nel Ternano per i più poveri: 21 tonnellate

C’è chi è ormai un ‘veterano’ e chi, per la prima volta, ha provato a dare il suo contributo nella raccolta. Giovani e meno giovani, avvocati, politici, professionisti e altro ancora: sono i volontari che sabato sono scesi in campo nel Ternano per la 26° Giornata nazionale della colletta alimentare, organizzata in tutta la penisola dalla rete Banco alimentare. Trentotto le strutture commerciali coinvolte sul territorio, comprese Amelia, San Gemini e Narni. Quel che conta è che molti cittadini hanno risposto presente all’iniziativa di solidarietà in favore dei più poveri. Il materiale sarà consegnato alle strutture caritative ed il conteggio definitivo parla di circa ventuno tonnellate di alimenti raccolti, in particolar modo pasta e legumi. Tra i principali punti di raccolta il Conad di borgo Rivo e Cardeto, l’Eurospin di fronte al complesso Il Tulipano e il Superconti di borgo Rivo con Carlo Befani capo équipe.

LA 26° COLLETTA ALIMENTARE. TERNI IN CAMPO