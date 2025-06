di Maria Luce Schillaci

Il vento della novità soffia sul Palazzo del Papa, lo storico ristorante di Strettura immerso nel verde fra Terni e Spoleto. All’interno della struttura è infatti nata una nuova area dedicata all’aperitivo declinato a 360 gradi, una zona bartender con professionisti e prodotti di qualità, com’è nello stile del Palazzo del Papa da sempre. Si chiama ‘Giardino del Papa’ e a mettere la firma su questo nuovo progetto diventato realtà è Filippo Leonardi, figlio 25enne di Luca, il titolare insieme alla famiglia, tutta impegnata da sempre nel lavoro all’interno della struttura nata negli anni ’70 come ristorante per diventare oggi un agriturismo di lusso con tanto di piscina e Spa.

Oggi Filippo e le sue due sorelle continuano la storia e la tradizione: sono la terza generazione. «Abbiamo pensato di dare una svolta un po’ più giovanile e dinamica – spiega Filippo –, papà è stato subito d’accordo e mi ha aiutato molto a realizzare questo sogno. Io sono appassionato di vini e cocktail, ho fatto insieme a mia sorella il corso sia per sommelier che da bartender, poi lei si è focalizzata sull’agriturismo e io ho aperto questa zona ‘young’. In ogni caso – rimarca – continuo a lavorare anche nella zona ristorante e dò una mano alla famiglia».

Nella struttura guidata da Filippo si possono gustare cocktail speciali, vini di qualità, ma anche analcolici, tutto abbinato a cibo locale, si possono fare apericene e dopocena, non manca la musica e nemmeno l’allegria e l’ospitalità, com’è nella tradizione del locale sin dai tempi del nonno di Filippo. «Organizzeremo anche delle serate a tema – dice Filippo – un po’ diverse dal semplice aperitivo, il 4 luglio ne abbiamo già una in programma, con degustazioni in abbinamento ai vini forniti da una cantina locale con cui collaboriamo, sarà possibile scegliere il tipo di carne che si desidera mangiare».

Un’impronta dunque diversa che si affianca e completa la sezione dedicata alla ristorazione e al relax. «Ho notato che questo servizio era molto richiesto – spiega Filippo – così abbiamo deciso di trasformare per questo scopo una parte della struttura, modernizzandola. I clienti vengono dall’Umbria, da Terni ma anche da fuori regione, molti sono ospiti dell’agriturismo e poi vengono a fare l’aperitivo qua. Siamo pronti a venire incontro alle esigenze di tutti, il ‘Giardino del Papa’ vi aspetta. Le nostre serate a tema vi stupiranno».