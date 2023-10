Colpo al negozio di telefonia: bottino importante. Si indaga

‘Colpo’ di quelli importanti ai danni del negozio di telefonica ‘Smart4’ di via delle Scienziate, a Città di Castello (Perugia). Nella notte fra mercoledì e giovedì, intorno alle ore 3, una banda di malviventi, si pensa piuttosto esperti, si sono introdotti nei locali dell’esercizio commerciale dopo aver forzato l’ingresso posteriore. Il rapido blitz – l’allarme è scattato subito – ha causato danni ingenti al negozio, letteralmente devastato. E poi c’è il bottino che sarebbe compreso fra gli 80 e i 100 mila euro fra smartphone e altri articoli tecnologici. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero – Umbria‘ con un articolo a firma di Walter Rondoni. A seguito dell’accaduto, Smart4 ha dovuto chiudere – come spiegato nella pagina Facebook dell’attività – ma dopo questo breve stop, si pensa un paio di giorni, tutto ripartirà. Tante le testimonianze di vicinanza e solidarietà da parte di amici e clienti. La speranza è che le indagini delle forze dell’ordine – di solito non semplici in casi del genere – vadano a segno: l’ipotesi è di una banda di ‘pendolari del crimine’ che avevano studiato il colpo in ogni dettaglio.

Condividi questo articolo su