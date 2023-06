Commercio a Terni, altro ko in via Goldoni: «Problema affitti, questa è la situazione»

di S.F.

Non era un’attività storica della città ma, in ogni caso, ha proseguito per quattro anni riuscendo anche a reggere l’onda d’urto delle problematiche legate al Covid. Via Goldoni, a Terni, perde un altro negozio: dalla scorsa settimana è cessata l’attività di Lolà Kids, avviata nel maggio del 2019. A poche decine di metri, in avvio d’anno, aveva lasciato il Champion Store.

Sos affitti

A gestire il locale in questo quadriennio è stata Ilaria che, nonostante i due anni di contratto ancora in tasca per andare avanti, ha alzato bandiera bianca: «Questa è la situazione, gli affitti sono alti. Per me era una passione e, avendo molta voglia di lavorare e con tante idee, tutto ciò è molto triste», l’amara analisi. «Ci ero riuscita dopo tanti anni ad aprire, purtroppo Terni al momento ha questa realtà. Una cosa che mai avrei immaginato di dover fare: stanno chiudendo in molti e nessuno ascolta». Allo stato attuale non c’è una riapertura altrove: «Ripartire? Sì, ma devono cambiare i prezzi degli affitti altrimenti investire diventa complicato. Di recente, per fare un esempio, anche una ‘big’ come Tim ha lasciato Corso Tacito». Il deposito al Suape della cessazione/sospensione c’è stato ieri, venerdì 23 giugno.