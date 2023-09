Commessa infedele ruba nella gioielleria in cui lavora: denunciata

I carabinieri della stazione di Città di Castello, in collaborazione con i militari del Nor della Compagnia tifernate, nei giorni scorsi hanno denunciato per furto aggravato una 42enne, da tempo residente in Altotevere, commessa in una nota gioielleria di Città di Castello. «La donna – riferisce una nota dell’Arma – durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, in particolare in concomitanza con l’orario di chiusura dell’esercizio, quando si trovava spesso sola, avrebbe asportato alcuni manufatti in argento dal negozio per poi rivenderli su una nota piattaforma web. Il sospetto – proseguono i carabinieri – era venuto proprio al titolare che, per fugare ogni dubbio, si era collegato da remoto al sistema di videosorveglianza della gioielleria, constatando che all’atto di chiudere il negozio, la 42enne si era impossessata di alcuni manufatti in argento, nascondendoli all’interno della propria borsa». L’intervento dei militari, allertati dal negoziante, ha consentito di intercettare la donna appena uscita dal lavoro. Perquisita, è stata trovata in possesso di quindici articoli in argento. Nella sua abitazione, invece, c’erano altri trentanove manufatti in argento, sempre asportati dalla gioielleria. L’intera refurtiva, per un valore complessivo di circa 15 mila euro, è stata sequestrata e sarà presto restituita al legittimo proprietario, mentre la 42enne è stata denunciata alla procura di Perugia.

Condividi questo articolo su