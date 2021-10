Compleanno amaro per la Ternana: la Cremonese vince 2-0

Un 96° compleanno amaro per la Ternana. Le Fere non riescono ad allungare la striscia positiva ed escono dallo Zini di Cremona con un ko per 2-0: la buona parte centrale del primo tempo e il forcing della ripresa non sono bastati ad evitare la sconfitta in terra lombarda per mano della squadra di Fabio Pecchia. Ora la pausa per gli impegni delle nazionali e la ripresa tra due settimane sul campo del Pordenone. La prestazione per circa cinquanta minuti c’è stata, ma senza cinismo e qualità nella finalizzazione non si va lontano. Il calendario da ora in avanti sarà meno complicato.

Si difende bassi, Fere in difficoltà



Lucarelli si affida a Boben per affiancare – post Spal c’era stato qualche problema fisico per Sørensen – Capuano nel 4-3-3 che vede il trio offensivo composto da Partipilo, Pettinari e Falletti, con Proietti e Palumbo in mediana. L’avvio è tutto di marca lombardo e al 3′, dopo un tentativo fuori misura di Bartolomei, le Fere rischiano e di brutto: Fagioli, dall’altezza del dischetto del penalty, spedisce sul fondo nonostante l’assenza di marcature nei suoi confronti. La Ternana è in difficoltà con linea difensiva bassa (c’è solo un tiro di Palumbo dalla distanza), la Cremonese gestisce il possesso della sfera e colleziona diversi angoli, impegnando Iannarilli al 20′ con l’ex Perugia Buonaiuto: finta ad eludere Ghiringhelli – si soffre su questa fascia – e destro di potenza respinto dall’estremo difensore ciociaro. I rossoverdi ci provano in contropiede e grida vendetta l’errore tecnico di Partipilo in campo aperto nel lancio per l’inserimento del centrocampista campano. Si arriva al 27′ e sono ancora i grigiorossi ad andare vicino al bersaglio sull’asse Sernicola-Gaetano: cross del primo e colpo di testa del numero 70 che esce di un niente.

La Ternana aumenta i giri, ma gol Zanimacchia

Dalla mezz’ora in avanti c’è maggir equilibrio a livello di possesso palla. E non solo perché le Fere ora sono più pericolose davanti: al 30′ non è male la combinazione tra Falletti e Pettinari, con conclusione di quest’ultimo ‘sporcata’ dall’intervento in extremis di Bianchetti. Ora è tutt’altro match e sono i padroni di casa a soffrire. Al 34′ Boben calcia alto da ottima posizione – al limite dell’area – sugli sviluppi di un corner, poi Falletti spreca a tu per tu con Sarr dopo essere stato servito dalle retrovie: preciso l’intervento in tackle del portiere dei lombardi. Al 40′ abbaglio di Martella in fase di rinvio e clamorosa chance fallita dall’ex Sernicola nei sedici metri rossoverdi, quindi arriva il vantaggio dell’undici di Pecchia: Fagioli serve Zanimacchia che, dai diciotto metri e con Palumbo in ritardo nella chiusura, punisce Iannarilli con un gran tiro di destro. Male la Ternana sulle seconde palle e la copertura. Si va al riposo sull’1-0.

Pari Palumbo, Var annulla



La ripresa inizia con tre novità, una riguardante la Ternana: c’è Celli al posto di Martella nel pacchetto difensivo. Pronti, via e c’è un lampo di Falletti con tiro dal limite dell’area fuori non di molto, quindi i rossoverdi trovano il pareggio con l’assist di Proietti per Palumbo (decisamente il migliore) in profondità e il mancino vincente del 5. Tuttavia Cosso, con l’aiuto del Var, annulla tutto per il contatto di gioco falloso – sembra esserci il tocco in anticipo di Valzania in effetti – del mediano ex Teramo in fase di pressing offensivo. Lucarelli non perde tempo e toglie proprio Proietti (ammonito in questa circostanza) per dar spazio a Capone. Si passa al 4-2-3-1. Forcing Fere con Cremonese tutta sulla difensiva. E c’è anche Defendi in luogo di un insufficiente Ghiringhelli.

Dominio Ternana, Sernicola decisivo. Bis lombardo

Ora di fatto c’è solo la Ternana in campo. Al 70′ le Fere vanno ad un passo dal pareggio dopo un’improvvida uscita di Sarr dalla propria area: Falletti controlla il rinvio (con colpo di testa) del portiere e prova il pallonetto, Sernicola si allunga e riesce ad evitare il gol dell’1-1 con un ottimo intervento. I lombardi sono più che in crisi e l’estremo difensore dei padroni di casa deve ancora farsi trovare pronto sull’incursione con tentativo di potenza a firma Partipilo. E nel miglior momento dei raazzi di Lucarelli arriva il 2-0 della Cremonese: Gaetano avanza indisturbato e calcia dai sedici metri, Iannarilli respinge centralmente, Celli è in ritardo e Di Carmine sotto misura insacca in rete. Peccato. A questo punto il trainer toscano spende gli ultimi cambi a disposizione con gli inserimenti di Mazzocchi e Peralta per Partipilo e Pettinari. Non bene la punta ex Lecce in termini di produttività offensiva.

Mazzocchi si divora la rete, super Sarr



Non è proprio giornata davanti. All’83’ è Mazzocchi a sprecare l’occasione per riaprire la partita: splendido il filtrante di Falletti per il compagno che, una volta evitato Sarr in uscita, spara sul fondo con il destro. Ed è sempre lui poco dopo a sfiorare la marcatura con una buona volée sull’assist di Defendi. Tante occasioni, ma si pecca nella finalizzazione. E si paga. Se poi c’è anche un super Sarr – respinta con il piede sul tentativo di potenza a firma Agazzi nei minuti di recupero – il quadro è completato. La Cremonese vince 2-0 ed interrompe la striscia positiva delle Fere.

Il tabellino

Cremonese (4-3-3): Sarr; Sernicola, Okoli, Bianchetti (c), Valeri; Gaetano, Bartolomei (46′ Valzania), Fagioli (87′ Crescenzi); Zanimacchia (74′ Deli), Vido (46′ Di Carmine), Buonaiuto (58′ Baéz). A disposizione: Ciezkowski, Peschieri, Dalle Mura, Ravanelli, Meroni, Nardi, D. Ciofani. Allenatore: Fabio Pecchia

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (64′ Defendi), Boben, Capuano, Martella (46′ Celli); Agazzi, Proietti (55′ Capone), Palumbo; Partipilo (75′ Mazzocchi), Pettinari (75′ Peralta), Falletti (c). A disposizione: Krapikas, Sørensen, Kontek, Paghera, Salzano, Furlan, Donnarumma. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria (assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Claudio Barone di Roma1, IV ufficiale Marco Monaldi di Macerata); addetto Var Daniele Chiffi di Padova, assistente Davide Imperiale di Genova

Reti: 44′ Zanimacchia, 73′ Di Carmine (C)

Ammoniti: 30′ Fagioli (C); 52′ Proietti, 60′ Capuano (T)

Calci d’angolo: 4-10

Recupero: 0; 6