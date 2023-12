Comprano vino e olio per 3.300 euro. Poi spariscono senza pagare: denunciati

Hanno acquistato vino e olio per più di 3 mila euro, poi sono spariti al momento di pagare. E ora sono nei guai: un 49enne di Perugia ed un 56enne di Spoleto sono stati denunciati per truffa in concorso dalla polizia giudiziaria del commissariato di Jesi, nelle Marche.

La truffa

A far partire l’indagine è stata la querela sporta da una 37enne dipendente di una società agricola che, tramite Vinitaly Plus, aveva ricevuto una richiesta di contatto per l’acquisto di vino e olio per 3.300 euro. Cosa è successo? All’acquirente è stato richiesto il pagamento alla consegna tramite contanti o assegno circolare. Una volta accettato, il futuro acquirente ha fornito l’intestazione della fattura indicando il luogo della consegna. Poi sul posto avrebbero dovuto contattare una persona per il ritiro; a questo punto il tutto è stato spedito con deposito presso la società indicata. Peccato che poi sia andata diversamente e gli accordi sono saltati perché il soggetto in questione ha prima consegnato un assegno bancario – non circolare – e poi ha chiarito di accettare solo il pagamento con bonifico. Mai accreditato sul conto corrente. Dopodiché i protagonisti sono spariti dalla circolazione. Le indagini della polizia tuttavia hanno consentito di individuarli.