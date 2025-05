Faccia a faccia fra i due candidati a sindaco di Assisi alle prossime elezioni comunali del 25 maggio – Valter Stoppini (centrosinistra) ed Eolo Cicogna (centrodestra) – in occasione della puntata di mercoledì 14 maggio di ‘Nero su Bianco’, il talk show condotto da Laurent De Bai in onda alle 20.45 su Umbria Più (canale 15 digitale terrestre). In un dibattito aperto e diretto, i due candidati affronteranno i temi più rilevanti per il futuro della città Serafica: turismo, sanità, mobilità e sviluppo urbano. Un’occasione per i cittadini di ascoltare le loro proposte e fare una scelta consapevole.