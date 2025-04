«La giunta comunale di San Gemini è ormai ‘alla frutta’». È quanto denunciano le minoranze in consiglio comunale (M5s, Prc, Pd, Avs), dopo il consiglio comunale di mercoledì 23 aprile. «Durante il consiglio di mercoledì – scrivono – si è assistito ad un episodio significativo che evidenzia la crescente distanza tra l’amministrazione Clementella e i partiti destrorsi sangeminesi. Infatti, le civiche Rossi e Lucarelli si sono astenuti, insieme all’opposizione, dalla mozione presentata da Fratelli d’Italia (Soli, Battistini) e Lega (Montagnoli e Giacomelli, tra l’altro entrambe assenti). La mozione, dal titolo ‘Mozione in difesa delle Forze di pubblica sicurezza’, non è stata sostenuta, dimostrando ancora una volta come questa giunta sia ormai ‘alla frutta’. Questo episodio rappresenta un chiaro segnale di come i partiti che credevano di rappresentare la giunta Clementella non abbiano alcun peso reale nella politica sangeminense. Continueremo a seguire la situazione e ad informare la cittadinanza su ulteriori sviluppi».

Il sindaco di San Gemini, Luciano Clementella, replica spiegando che «purtroppo la situazione non è cosi come la minoranza cerca di descrivere e di sbandierare per trovare il suo momento di effimera gloria. Dimostra ancora una volta come i consiglieri di opposizione piuttosto che offrire un contributo costruttivo non si esimano dal rilevare certe situazioni che interpretano a proprio piacimento. Possono dormire sonni tranquilli e smettere di agitarsi perché l’amministrazione Clementella si può fregiare, in maniera determinante, sia dell’apporto e del contributo dei partiti, che l’hanno sempre sostenuta, sia dell’apporto civico. Entrambe ne costituiscono il valore e gli elementi caratterizzanti molto solidi e inossidabili. Peccato che i consiglieri di minoranza non hanno ancora compreso che ‘alla frutta’, ormai da troppo tempo, è il loro modo di porsi e di fare opposizione. Una opposizione che in ogni situazione non è contro la maggioranza, ma contro la crescita ed il cambiamento, inarrestabile, di San Gemini che la giunta Clementella sta portando avanti».