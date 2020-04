Comune e personale: sindacati ‘spingono’

«In questi giorni, le condizioni generali richieste dalla gestione dell’emergenza coronavirus hanno senz’altro monopolizzato ogni priorità e valutazione di merito. Ci corre l’obbligo, tuttavia, di mantenere l’attenzione vigile sull’applicazione ed erogazione di tutte le voci del salario accessorio previste dal contratto decentrato, con particolare riferimento alla performance ed all’indennità di responsabilità ancora da conferite ai lavoratori della direzione attività finanziarie con riferimento all’anno 2019, che determina oltremodo l’incertezza della somma a disposizione da corrispondere in produttività a tutti i lavoratori. Inoltre vorremmo far notare che sono state riconosciute le mansioni superiori nel 2019 ad alcuni dipendenti in contrasto con il regolamento attualmente vigente», scrivono Desirée Marchetti (Cgil Fp) e Gian Mario Ventura (Cisl Fp).

Mancate risposte scritte

«Oltre a ciò stigmatizziamo fortemente tutti i ritardi e le inefficienze determinatesi nella nomina dell’O.I.V., ad oggi ancora non effettuata, che hanno già gravemente compromesso la definitiva erogazione della produttività determinando un ulteriore danno ai lavoratori del Comune di Terni, cosa del tutto inaccettabile in una fase dura come quella che stiamo vivendo. Si significa inoltre che gli elementi ostativi a quanto segnalato devono essere corrisposti al tavolo negoziale con chiarezza ed in forma scritta qualora questi vengano segnalati dalle organizzazioni sindacali, nel legittimo svolgimento delle loro funzioni di rappresentanza dei lavoratori. La perpetrata prassi delle mancate risposte scritte rispetto alle richieste sindacali effettuate ha rappresentato una costante inaccettabile pur nell’avvicendarsi della rappresentanza politica del personale del Comune di Terni. Per quanto sopra – concludono – si chiede all’assessore al personale del Comune di Terni di procedere a rapida convocazione nelle modalità, ad oggi, consentite».