Terni, concorso coord. amministrativi: tripla rinuncia. Via libera per Cresta e Sabina

Rachele Cavani, Michela Papa e Matteo Pezzo, triplo no e scorrimento della graduatoria per arrivare alla 4° e alla 5° della lista. Vale a dire Alessandra Sabina (che in realtà era già attiva a palazzo Spada) e Alessandra Cresta, proveniente dall’azienda ospedaliera Santa Maria: sono loro le nuove coordinatrici amministrative – categoria D – assunte dal Comune di Terni nell’ambito del concorso conclusosi il 16 dicembre con gli ultimi orali al ‘Pentagono’. Da quanto si apprende la seconda sarà formalmente attiva da giovedì. Dalla stessa giornata decorreranno anche i contratti legati a Marco Tomassini e Massimiliano Giorgini, i vincitori della procedura per due posti da coordinatori tecnici di categoria D. A chiudere il cerchio degli ultimi giorni ci sono anche due assunzioni per procedura straordinaria di immissione in ruolo: coinvolti un coordinatore di vigilanza ed un altro contabile (sempre D).