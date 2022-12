Terni, concorso per 2 coord. amministrativi: Rachele Cavani al top

di S.F.

Rachele Cavani e Michela Papa, rispettivamente classe 1985 e 1984. Sono loro – difficile pensare che non accettino – a finire in testa il concorso per due assunzioni a tempo pieno ed indeterminato in qualità di coordinatrici amministrative di categoria D. Martedì pomeriggio la direzione personale ha pubblicato la graduatoria finale dell’iter che ha coinvolto 253 candidati. Da ricordare che gli idonei dopo l’orale concluso venerdì sono 57: «Essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, 1 posto è riservato prioritariamente a volontario delle forze armate», viene specificato. A valutare ci ha pensato la commissione composta da Paolo Grigioni, Emanuela De Vincenzi e Claudio Filena, con Luca Brunelli segretario: «Prima di procedere all’assunzione dei vincitori, l’amministrazione comunale si riserva di effettuare la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando e della veridicità delle dichiarazioni contenute nella

domanda di ammissione». Semaforo verde in arrivo.

