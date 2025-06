Sono 77 i candidati ammessi dal Comune di Terni per il concorso pubblico utile all’assunzione di 4 funzionari amministrativi-contabili a tempo determinato. Con contestuale nomina della commissione esaminatrice per le prove in arrivo nei prossimi giorni.

IN 430 PER I 18 POSTI DA ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI-CONTABILI. LA COMMISSIONE

A firmare è il dirigente Francesco Saverio Vista. Saranno impegnati nella valutazione la dirigente alle risorse finanziarie/governo societario e ad interim alle risorse umane Grazia Marcucci (in qualità di presidente), i funzionari con elevata qualificazione Massimiliano Difilippi ed Elena Bussetti come membri esperti e, nel ruolo di segretario, il funzionario Matteo Salemi.

SALGONO LE STABILIZZAZIONI PNRR: VIA LIBERA PER 2 DIPENDENTI

C’è poi una novità rispetto ai concorsi degli anni precedenti. «In ossequio alla normativa vigente in materia di concorsi pubblici, risulta opportuno, oggi, dotare la commissione anche di specialisti in psicologia, risorse umane e, più in generale, di competenze ritenute trasversali». Di conseguenza c’è l’inserimento della funzionario psicologa con elevata qualificazione Marcella Contessa (è anche nella commissione per gli istruttori).