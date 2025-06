Sono 430 le domande arrivate in Comune a Terni per il concorso utile all’assunzione di 18 istruttori amministrativi-contabili, tre dei quali a tempo indeterminato . C’è la nomina della commissione per i successivi passaggi.

Due dei quindici posti a tempo determinato sono per la sostituzione di dipendenti attualmente in aspettativa. A giudicare i candidati sarà la commissione composta dal dirigente allo sviluppo economico Claudio Filena in qualità di presidenti, i funzionari con elevata qualificazione Simona Coccetta e Andrea Giuseppe Stentella come membri esperti. A chiudere il cerchio la funzionaria di vigilanza Manuela Schibeci per la funzione di segretario.