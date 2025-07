di S.F.

Chiuso il cerchio a Terni sul concorso per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 4 funzionari amministrativi-contabili. Mercoledì mattina l’ultimo atto in biblioteca comunale con i 18 rimasti in lizza (non tutti si sono presentati) per la prova orale.

IL COMITATO COSTITUITO PER LA VALUTAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO DEGLI UFFICI

I quattro vincitori firmeranno per una durata contrattuale rispettivamente di 2 anni, 18 mesi, 1 anno e, l’ultimo, fino al 31 dicembre 2025. Numerosa la commissione esaminatrice che ha valutato – di mezzo anche l’inglese e l’informatica, da prassi – i candidati: la presidente e dirigente Grazia Marcucci, i funzionari con elevata qualificazione Elena Bussetti, Massimiliano Difilippi, Marcella Contessa e Neida Finistauri, l’istruttore informatico Piero Lelli e il funzionario Matteo Salemi per il ruolo di segretario.

LE LAMENTELE PER LA CARENZA DI PERSONALE

Risultati? Tra coloro che si sono presentati all’orale (16 su 18) c’è un unico 30. Il candidato più vicino ha concluso con un 27,50. A stretto giro è attesa la conclusione formale con la graduatoria.