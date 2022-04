Comune Terni, sviluppo economico: da luglio si cambia

di S.F.

In un primo momento la novità era prevista dal 1° maggio. Ora la situazione è cambiata e, salvo ulteriori modifiche, il quadro è delineato: poco più di due mesi e tempo di saluti per la dirigente allo sviluppo economico del Comune di Terni, Emanuela Barbon, attiva al ‘Pentagono’ dal 1° dicembre 2020. Per lei è in arrivo il ritorno nella sua terra d’origine, il Veneto. Ad occuparsi della vicenda è Francesco Saverio Vista, leader della direzione al personale.

L’ATTO PER ‘STIMOLARE’ IL PERSONALE: DELEGHE

In ‘comando’, c’è il trasferimento

Dal nord Italia è infatti arrivata la richiesta di averla ‘in comando’ all’Inail – dal 1° luglio al 30 giugno 2025 a tempo pieno e indeterminato – e dunque per le prossime saranno le ultime settimane alla guida della direzione economia, lavoro e promozione del territorio. Giocoforza il Comune dovrà trovare una soluzione per ricoprire una casella di un certo peso all’interno dell’amministrazione per via del diretto coinvolgimento in settori di rilievo quali turismo, commercio e sport. Si tratta di una procedura diverso rispetto a quella che ha interessato la sua attuale collega alle attività finanziarie, la pugliese Grazia Marcucci: di recente è stato rinnovato lo scavalco condiviso con Arpal Puglia.

A FINE 2020 L’ARRIVO IN COMUNE

I cambi dirigenziali

Non è la prima dirigente che cambia aria a stretto giro dopo il conferimento dell’incarico da parte del sindaco Leonardo Latini. In precedenza – per diversi motivi – avevano lasciato il posto in Comune anche Claudio Carbone (attività finanziarie) e Cristina Clementi (welfare); a completare il quadro dirigenziale attuale ci sono Paolo Grigioni (ambiente), Emanuela De Vincenzi (affari istituzionali), Francesco Saverio Vista (personale), Donatella Accardo (istruzione e welfare), Claudio Bedini (urbanistica), Gioconda Sassi (polizia Locale e mobilità), Piero Giorgini (lavori pubblici) e Andrea Zaccone (servizi digitali e innovazione). La richiesta dell’Inail per conferirle l’incarico dirigenziale è del 4 marzo. Al termine di questo periodo triennale la dirigente rientrerà in servizio all’amministrazione comunale di competenza, vale a dire il Comune di Terni. Salvo ovviamente sviluppi diversi.