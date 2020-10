Comune Terni, nuovo arrivo dirigenziale: ecco la veneta Barbon

di S.F.

Convenzione per l’utilizzo della graduatoria del Comune di Foligno perfezionata e stipula del contratto in arrivo per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato. In Comune a Terni è in arrivo una nuova dirigente a capo della direzione economia, lavoro e promozione del territorio: si tratta della 48enne trevigiana Emanuela Barbon che, salvo sorprese, sarà attiva a palazzo Spada a partire dal 1° dicembre.

L’accordo tra enti

Il passaggio è reso possibile da una legge del 2003 che consente – in questo caso al Comune di Terni – di pescare dalle graduatorie di concorsi pubblici legate ad altre amministrazioni. Stesso percorso c’era stato nel dicembre 2009 per l’attuale dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini, assunto grazie alla procedura effettuata a Spoleto. Per la Barbon arriva il trasferimento in Umbria dopo anni di servizio al Comune di Treviso in qualità di funzionario contabile: a differenza della prima persona in lista, Gianluca Sabatini, ha accettato l’incarico.