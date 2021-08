Terni, gara uscieri ‘educati’: 27 ammessi. Ci sono anche siciliani

di S.F.

Hexiss S.p.A., Servizi associati società cooperativa e Sicuritalia group service. Tre tagli sulle trenta istanze arrivata a palazzo Spada, restano in ventisette: procedura lunga per la gara del Comune di Terni propedeutica all’affidamento del servizio ausiliario di portineria, uscierato e controllo degli accessi a palazzo Spada per 17 mesi. L’appalto ha base d’asta da 89 mila euro e sarà concesso con il criterio dell’offerta più vantaggiosa.

LE OFFERTE ARRIVATE ERANO STATE TRENTA

Chi c’è in ballo

A giocarsi l’appalto per gli uscieri «gentili, corretti ed educati» ci sono la Fantastic Security Group, Fidservice srls (di Siracusa), Gea, Gecomsecurity, Intelligente security italiana global, Job solution, La Falco, La Service srl, Luigi Carli cooperativa sociale, Metronotte istituto di vigilanza privata srl, Mission group, Mozart servizi srl (Ragusa), New generation services srl, Option One srl, Security.it, Securpool srl, Selpol srl, Servizi sicurezza Italia, Sicurezza globale 1972 srl, Sl sicurezza srl unipersonale, Alis, Sogest, Soguard srls, The sentinel security società cooperativa, Vigilanza umbria mondialpol S.p.A., Vital Sas (Catanzaro) e Wmc service net srl. La maggior parte provengono dal centro Italia (Umbria e Lazio), ma non mancano tentativi da parte di società con sede anche in regioni molto distanti come Sicilia e Calabria. Il responsabile del procedimento è il dirigente al personale Francesco Saverio Vista. A stretto giro è prevista l’apertura delle buste tecniche, quindi quella decisiva per l’offerta economica. Si gioca tutto – come spesso accade – sul ribasso percentuale.