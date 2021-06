Terni: gara per uscieri educati, le offerte sono trenta

di S.F.

Si va di fretta perché in linea teorica il servizio deve partire il prossimo 1° agosto. Manca poco più di un mese ed a palazzo Spada sono scattate le verifiche per le numerose offerte legate alla gara per l’affidamento del servizio ausiliario di portineria, uscierato e controllo degli accessi di palazzo Spada: il responsabile unico del procedimento, il dirigente Francesco Saverio Vista, ha nominato la commissione comunale interna per tutti i check del caso.

Decine di offerte

Le offerte pervenute negli uffici della direzione personale-organizzazione sono trenta da quanto si apprende. La verifica è nelle mani – oltre che del rup – di Roberta Pesaresi e Luca Sbordoni, con Gioia Tribulati a fungere da segretario. L’appalto è per 17 mesi e ha attirato la curiosità per via dei particolari requisiti – scontati all’apparenza, chiaro che per chi sta in pubblico ci si attenda atteggiamenti consoni – indicati nel capitolato: personale di «assoluta fiducia e provata riservatezza; comportamento corretto ed educato; segnali subito al proprio referente o al committente eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio». La base d’asta è di poco superiore ai 30 mila euro.