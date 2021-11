Comune Terni, niente green pass: primi provvedimenti

di S.F.

Questione di privacy e atti ‘secretati’. Fatto sta che il dirigente al personale Francesco Saverio Vista li ha firmati e l’oggetto è chiaro: «Dichiarazione di assenza ingiustificata, per legge, per mancata presentazione di Green pass a seguito dell’entrata in vigore, dal 15 ottobre 2021, dell’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde all’atto dell’accesso nei luoghi di lavoro». Il provvedimento riguarda due dipendenti – per ora il numero è questo – di palazzo Spada. Sono i primi assoluti per l’ente Una mera presa d’atto in sostanza.

Cosa comporta

Come noto dal 15 ottobre è obbligatorio avere il green pass per accedere sul posto di lavoro. In definitiva a palazzo Spada è stata formalizzato il fatto che due dipendenti sono assenti ingiustificati per non essersi vaccinati oppure perché – l’alternativa – hanno deciso di non procedere a suon di tamponi. La situazione rimarrà tale finché le persone coinvolte non presenteranno la certificazione verde a chi di dovere. Da sottolineare che l’atto firmato dal dirigente non comporta conseguenze disciplinari né tantomeno va a scalfire la conservazione del posto di lavoro.

Stop stipendio



In compenso la presa d’atto sull’assenza ingiustificata comporta la non corresponsione dello stipendio, come stabilito dal decreto legge del governo. Il provvedimento può arrivare anche in seguito ad una sorta di ‘autodenuncia’ del lavoratore coinvolto.