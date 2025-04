di S.F.

La conferma dell’organo collegiale con doppia composizione, una per i dipendenti del comparto e l’altra per l’area dirigenti. Questo il motivo di un passaggio dell’esecutivo Bandecchi per la nuova nomina collegiale dell’ufficio procedimento disciplinari: giovedì è arrivato il via libera.

L’Upd ovviamente esiste da anni – la costituzione originaria risale all’epoca Di Girolamo, con delibera di giunta del 20 novembre del 2013 – e di recente c’è stato un intervento normativo che ha integrato la disciplina del codice generale di comportamento del pubblico dipendente (Dpr 81/2023). Per cosa? L’utilizzo dei mezzi di informazione e dei social network, «tanto da consigliare una presenza esperta nella formazione del nominando collegio». L’Upd si occupa di tutte le sanzioni che vanno oltre il rimprovero verbale.

Nel documento istruttorio vengono riepilogate le varie normative in merito per poi giungere ad una conclusione: sottolineate le «sempre crescenti ed articolate funzioni dell’Ufficio procedimenti disciplinari, soprattutto sotto l’aspetto preventivo e di tutela del ruolo ‘positivo’ del dipendente comunale, se ne conferma la forma collegiale». Come? Se l’interessato/a è un dipendente del comparto se ne occuperanno la presidente dell’Upd Grazia Marcucci (dirigente ad interim alle risorse umane), il 1° membro titolare Andrea Zaccone (dirigente ai servizi digitalia/innovazione) e il 2° titolar che sarà il dirigente della direzione di appartenenza del soggetto coinvolto dal procedimento disciplinare.

Se invece il procedimento disciplinare coinvolge un dirigente, la presidente sarà Iole Tommasini (il segretario comunale dell’ente), il 1° membro titolare la Marcucci ed il 2° Zaccone. «Nel caso di assenza, impedimento o incompatibilità del presidente, lo stesso verrà sostituito dal direttore generale ove nominato e in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dal vice segretario». C’è anche la nomina del funzionario con elevata qualificazione Luca Sbordoni (responsabile dell’ufficio contenzioso del personale) e della dottoressa Gioia Tribulati in qualità di segreteria e supporto all’Upd. Firmano il sindaco Stefano Bandecchi e la dirigente Marcucci.