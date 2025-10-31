di S.F.

Nuovi movimenti tra il personale del Comune di Terni. Questa volta è in uscita e riguarda la presidenza del Consiglio dei ministri: c’è il via libera al ‘comando’ per una funzionaria a partire dal 10 novembre 2025 al 9 novembre del 2026. Nel contempo è stato approvato il regolamento per le progressioni verticali ordinarie in partenza.

La richiesta era partita lo scorso 20 settembre dal dipartimento per la trasformazione digitale a causa di «urgenti e inderogabili esigenze connesse allo svolgimento di attività istituzionali assegnate» e con particolare riferimento alle «misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)». Da quanto appreso si tratta di una funzionaria contabile stabilizzata nel dicembre 2024 da palazzo Spada, Michela Moretti.

In realtà la vicenda non è stata così banale e fluida. Il 3 ottobre il Comune ha infatti chiesto chiarimenti per l’attivazione del ‘comando’, specificando che sarebbe stato autorizzato «a condizione che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale della dipendente, inizialmente a carico di questo Ente, sarebbero stati poi successivamente rimborsati – a seguito di richiesta periodica del Comune di Terni – dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Mentre il trattamento economico accessorio sarebbe stato posto direttamente a carico della presidenza del Consiglio dei ministri». Questioni tecniche.

L’ok da Roma sulla proposta è arrivato il 15 ottobre. Dopodiché c’è stato il via libera del dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli, e il 30 ottobre del direttore generale Claudio Carbone. Tutto ciò «condizionato alla sostituzione con altra unità di pari profilo e adeguata competenza». Vedremo se a stretto giro ci saranno ulteriori novità: ci sono rumours da più parti sulla partenza di una delle posizioni di elevata qualificazione più importanti dell’ente a stretto giro.

IL REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI ORDINARIE

C’è inoltre il regolamento per le progressioni verticali ordinarie – quelle in deroga erano già state trattate – al fine di «avviare le necessarie procedure comparative con la pubblicazione dei relativi bandi, affinché l’esito delle stesse possa auspicabilmente concludersi entro il corrente anno». Le figure in ballo sono 7 istruttori amministrativi contabili/funzionari e 5 istruttori tecnici-geometri/funzionari tecnici, «precisando che i profili con diverse specificità tecniche, verranno comunque ammessi alla partecipazione alla procedura, in considerazione ella famiglia di appartenenza o di quella maggiormente affine e che i relativi bandi, che potranno contenere maggiori e più puntuali elementi di valutazione». Firmano il sindaco Stefano Bandecchi e la dirigente alle risorse umane Grazia Marcucci.