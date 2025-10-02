di S.F.
Sono sei i bandi del Comune di Terni per le 54 progressioni tra aree – in deroga comprese – a tempo pieno ed indeterminato. Mercoledì c’è stato un ulteriore passaggio con la comunicazione di avvio del procedimento firmato dalla dirigente ad interim alle risorse umane Grazia Marcucci.
IL REGOLAMENTO APPROVATO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI
Lo scorso 11 settembre in giunta c’è stata l’approvazione del regolamento con i criteri, ora c’è la specifica sui diversi bandi: il primo è per il passaggio di 3 operatori esperti ad istruttori (amministrativi-contabili), poi 33 da istruttori a funzionari (educatori), 2 da istruttori a funzionari (vigilanza), 1 da operatore esperto a funzionario (tecnico), 11 da istruttori a funzionari (amministrativi-contabili) e 4 da istruttori a funzionari (tecnici).
Nell’atto si fa riferimento al fatto che i bandi «potranno contenere maggiori e più puntuali elementi di valutazione, in ragione dei diversi tecnicismi caratterizzanti i differenti profili professionali oggetto di progressione». La tensione non manca sul tema.
