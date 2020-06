Comune Terni, Bedini vince concorso per l’edilizia privata

di S.F.

Il ternano Antonino Cuzzucoli, il pontino Stefano Gargano e il perugino Claudio Bedini. Sono i tre architetti che lunedì mattina sono stati impegnati al ‘Pentagono’ per l’ultimo passaggio del concorso pubblico relativo all’assunzione del nuovo dirigente all’edilizia privata e alla pianificazione territoriale. Iter chiuso dopo nove mesi con la vittoria dell’attuale responsabile d’area per le opere pubbliche a Torgiano.

A MARZO IL ‘TAGLIO’ CONCLUSIVO: DENTRO IN 3 SU 42

RINNOVO DIRIGENTI COMUNE, MANCA SOLO UN CONCORSO DA ULTIMARE: ISTRUZIONE-CULTURA

L’unico idoneo

Ad esaminare i finalisti sono stati Francesco Pes (presidente di commissione, dirigente del Comune di Gubbio), Annalisa Giusti (professoressa dell’università di Perugia), Massimiliano Ambrosini (ingegnere libero professionista), Francesco Mosiello e Omero Mariani, dipendenti di palazzo Spada esperti rispettivamente in conoscenze informatiche e lingua inglese. Alle 11 il via alla prova orale al 6° piano: Bedini, che già partiva con un cospicuo vantaggio nella somma tra i valori per curriculum e scritti, è risultato l’unico idoneo. Salvo sorprese – magari qualche Comune più vicino a Torgiano attingerà dalla graduatoria – sarà lui il successore di Mauro Manciucca, in pensione dal 1° luglio con 202 giorni di ferie da smaltire. In caso di accettazione l’assunzione non sarà immediata: serve l’approvazione del bilancio di previsione 2020-22. Motivo per il quale Paolo Grigioni, vincitore del concorso per la direzione all’ambiente, è ancora in attesa di entrare a palazzo Spada.